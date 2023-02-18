مركز الاستشعار عن بعد يعلن عن رصد نشاط زلزالي في البحر المتوسط

طرابلس 17 فبراير 2023 م (وال) – أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الجمعة، عن رصد نشاط زلزالي في منطقة البحر المتوسط.

وقال المركز في بيان، حدث صباح اليوم على تمام الساعة 11:04بالتوقيت المحلي زلزال بقوة 3.8 بعمق 10كم بمركز البحر المتوسط وعلى بعد 246كم شمال مدينة طرابلس على الاحداثيات 34.97 شمالا، 13.84 شرقا.

وأضاف أنه تمّ تسجيل هزة أخرى قوتها 3.7 وبعمق 1كم، على بعد 70كم جنوب جزيرة ايباثرا اليونانية على الإحداثيات 34.38شمالا، 25.73 شرقا لكنها لم تحدث أي أضرار.

يذكر أن سكان المرج شعروا بهزة أرضية خفيفة على تمام الساعة 10:36 من صباح اليوم الجمعة وفق ما ذكرت إذاعة المرج المحلية.

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