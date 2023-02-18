عاجل- رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ووزيرا الثقافة والداخلية يصلون إلى ميدان الشهداء لحضور الاحتفال الرسمي بذكرى ثورة فبراير .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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