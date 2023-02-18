الرئيس الجزائري يدعو إلى تغليب لغة الحوار والمصالحة لحل الأزمة الليبية

أديس آبابا 18 فبراير 2023 (وال)- أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.

وأكد الرئيس تبون – في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا المنعقدة في أديس آبابا بالنيابة عنه الوزير الأول الجزائري – رفضه وبشده لمنطق القوة، داعيًا إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي لحل الأزمة الليبية.

وقال تبون “رغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن، كما نأمل في أن يجد تكاتف الجهود الإفريقية والدولية أثرا على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين”.

وحث تبون في كلمته التي نشرها موقع الرئاسة الجزائرية على فيسبوك، الأطراف الخارجية لإحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، مشددًا على أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على كامل ترابها، ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام الريادة، بما يحفظ لليبيين جميعهم حقهم الأصيل وغير القابل للنقاش في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم التنمية والازدهار المنشودين.

وإختتم كلمته بالقول “إننا على يقين تام أن الليبيين سيتمكنون من تجاوز الظروف والصعوبات وسيتوصلون إلى تجسيد إرادة وسيادة الشعب الليبي بكافة أطيافه ومكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون أي ضغوطات أو إملاءات”.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال