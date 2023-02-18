ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى أكثر من 40 ألف

أنقرة 18 فبراير 2023 (وال)- أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” يونس سيزر، أن عدد وفيات الزلزال جنوبي تركيا ارتفع إلى 40 ألفًا و642 شخصًا.

وقال سيزر من مركز تنسيق “آفاد” في العاصمة أنقرة اليوم السبت، إن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء غد الأحد.

وأضاف أن جهود البحث والإنقاذ ربما ستستمرفي بضعة مبانٍ”، مشيرًا إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الجاري. (وال)

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