انطلاق أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية ( 36 ) بالعاصمة الإثيوبية ( أديس أبابا ) بحضور عضو المجلس الرئاسي (عبد الله اللافي )

اديس ابابا 18 فبراير 2023 (وال)- بدأت بالعاصمة الإثيوبية ” أديس أبابا ” اليوم السبت أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية ” 36 ” بحضور عضو المجلس الرئاسي (عبد الله اللافي ).

وتناقش القمة التي تتواصل على مدى يومين جدول الاعمال المتضمن بنود مختلفة بينها التطورات السياسية و آثار موجات الجفاف والفيضانات والظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري.

كما يتضمن جدول الاعمال مناقشة حصول القارة الافريقية على مقاعد دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.

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