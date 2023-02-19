نواكشوط 18 فبراير 2023 (وال) –تم اليوم السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تجديد الثقة في الدكتور محمد ولد أعمر بإعادة انتخابه بالإجماع لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، على رأس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‘ألكسو’ اعتبارا من 18 ـ 5 ـ 2023. ويأتي هذا القرار خلال فعاليات المؤتمر العام للألكسو في دورته غير العادية الثامنة الذي […]

ظهرت المقالة إعادة انتخاب الدكتور محمد ولد أعمر بالإجماع لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة الألكسو أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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