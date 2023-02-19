الأمم المتحدة تدعو إلى تمويل إضافي من الدول الأكثر تقدمًا لتلبية أجندة 2030 للتنمية .

نيويورك 18 فبراير 2023 م (وال)- دعت الأمم المتحدة إلى تمويل إضافي من الدول الأكثر تقدمًا في العالم لتلبية أجندة 2030 الحاسمة للتنمية المستدامة بزيادة كبيرة تصل إلى 500 مليار دولار سنويًا .

وقال بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني إن النظام المالي العالمي حتى الآن فشل في التخفيف بشكل فعال من آثار الأزمات الحالية خاصة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وحالة الطوارئ المناخية المستمرة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن “الأزمات المتعددة التي نشهدها اليوم تؤدي إلى تفاقم الصدمات التي تتعرض لها البلدان النامية ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النظام المالي العالمي غير العادل قصير الأجل المعرض للأزمات والذي بدوره يزيد من تفاقم عدم المساواة”.

وشدد الأمين العام على زيادة التمويل طويل الأجل الميسور التكلفة بشكل كبير من خلال مواءمة جميع تدفقات التمويل مع أهداف التنمية المستدامة “، مضيفا أن “التكلفة العالية للديون والمخاطر المتزايدة لضائقة الديون تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية.