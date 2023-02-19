الأمم المتحدة تخصص مبلغ 250 مليون دولار لمكافحة المجاعة والأزمات

أديس أبابا 19 فبراير 2023 م ( وال ) – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” عن أكبر تخصيص من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، بمبلغ قدره 250 مليون دولار لمكافحة المجاعة ومعالجة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل في 19 دولة، بما في ذلك 12 دولة أفريقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام عقب افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، موضحًا أن التخصيص الجديد سيدعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفًا في بعض الأزمات المنسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أولئك المعرضين لخطر المجاعة في أفريقيا.

كان الأمين العام، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، ألقى خطابًا أمام القادة الأفارقة أكد فيه أن أفريقيا غنية بالإمكانيات لكنها “ليست غنية بالدعم العالمي، مشددًا على أن النظام المالي العالمي “المختل وغير المنصف” يخذل البلدان النامية ويحرمها بشكل روتيني من تخفيف أعباء الديون والتمويل بشروط ميسرة مع فرض أسعار فائدة باهظة.

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