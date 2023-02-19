على هامش انعقاد قمة الاتحاد الافريقي.. اللافي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا 

أديس ابابا 19 فبراير 2023 (وال) – التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي، ” اليوم الأحد رئيس وزراء أثيوبيا ” أبي أحمد”، على هامش انعقاد قمة الاتحاد الافريقي.

وأثنى النائب خلال اللقاء على جهود ” آبي أحمد ” في تحقيق السلام بأثيوبيا، وعلى عمق العلاقات الليبية الإثيوبية، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع إثيوبيا في عديد المجالات.

وتم الاتقاق على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإثيوبية، والتباحث في سبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل في طرابلس.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الانسداد السياسي. (وال _ أديس بابا)

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