وكيل وزارة الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأفريقي 

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال) – شارك وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في المنتدى الوزاري الإفريقي رفيع المستوى، الذي عقد على هامش الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بمشاركة وزراء الصحة في دول الاتحاد الإفريقي.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الوكيل برفقة الوفد المرافق له عقد عدة لقاءات مع وزراء الصحة بالدول العربية والأفريقية، لبحث التعاون المشترك و الاستفادة من إمكانيات الاتحاد الأفريقي لخدمة القطاع الصحي في ليبيا خاصة في جوانب الصحة العامة، و الأدوية، ومكافحة الأمراض .

وشارك في أعمال المنتدى بالإضافة إلى وزراء الصحة الأفارقة رؤساء كل من جنوب أفريقيا، ورواندا، وسيراليون، وأثيوبيا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، قد دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز تعاونها بهدف تقديم خدمات صحية يمكن الاعتماد عليها وضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي في القارة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، ضمن جلسات أعمال الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تلعب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالة الأدوية الأفريقية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، أدوارًا رئيسية في إدراك تحديات القارة من حيث الصحة والتغذية، وكذلك إنهاء اعتمادها على المساعدات الخارجية.

وتابع، أنه على الرغم من العديد من التحديات، إلا أن القارة تظهر علامات كبيرة على الصمود، وبالنظر إلى الأزمات المختلفة التي لوحظت في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، أعطى الاتحاد الأفريقي قدرا كبيرا من الأولوية لمواجهة التحديات في مجال الصحة والتغذية في القارة. (وال _ طرابلس)

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