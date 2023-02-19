ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار غابرييل بنيوزيلندا إلى 11 شخصا.

ويلينغتون 19 فبراير 2023 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار غابرييل الذي ضرب نيوزيلندا اليوم الأحد إلى 11 شخصا مع استمرار فقد الألاف بعد أسبوع من اجتياح الإعصار الجزيرة الشمالية بالبلاد.

واجتاح الإعصار المناطق العليا من الجزيرة الشمالية في 12 فبراير قبل اجتياحه الساحل الشرقي مسببا دمارا واسع النطاق.

وأوضحت الشرطة اليوم أن شخصين آخرين لقيا مصرعهما في منطقة خليج هوك التي تضررت بشدة من الإعصار مما رفع عدد القتلى إلى 11.. مشيرة إلى أن نحو 5608 أشخاص ما زالوا مفقودين في جميع أنحاء البلاد.

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