اللافي وأبي أحمد يتفقان على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الأثيوبية

أديس آبابا 19 فبراير 2023 (وال)- أعلن النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عن اتفاق مع رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الأثيوبية، والتباحث في سُبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأحد في أديس آبابا على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي.

وبحسب المكتب الإعلامي الرئاسي فقد أثنى اللافي على جهود آبي أحمد في تحقيق السلام بأثيوبيا، وعلى عمق العلاقات المشتركة الليبية الإثيوبية، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع إثيوبيا في عديد المجالات.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الإنسداد السياسي.

(وال)

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