وفد منظمة اليونسيف لدى ليبيا يتفقد احتياجات مكاتب حماية الطفل بمديريات أمن جنزور وتاجوراء وطرابلس

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال)- أجرى معاون مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية لواء جلال هويدي صباح اليوم الأحد، رفقة مندوبين من منظمة اليونسيف لدى ليبيا عدة زيارات شملت مديريتي أمن جنزور وتاجوراء ومركز شرطة حي الأندلس بمديرية أمن طرابلس.

وكان في استقبالهم – خلال هذه الزيارة التي شارك فيها رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بالإدارة عقيد زينت مهذب، مديري الأمن بهذه المديريات، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات نوقش خلالها سيّر العمل بمكاتب وأقسام حماية الطفل والأسرة بهذه المديريات والخدمات التي يتم تقديمها في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات هذه الأقسام لتحسين مستوى الأداء بها.(وال)

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