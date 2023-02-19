المقريف يبحث مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعزيز التعاون في مجالات عمل المنظمة

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال)- بحث وزير التربية والتعليم موسى المقريف، مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر، تعزيز التعاون في مجالات عمل المنظمة.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الثامنة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتَّربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد اسلمو اسويدات والسفير الليبي لدى موريتانيا موسى الطرابلسي. (وال)

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