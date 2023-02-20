بدء الدورة التدريبية الخاصة بمعالجة النصوص بمفوضية الانتخابات.

طرابلس 19 فبراير 2023 م (وال) -بدأت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم الاحد الدورة التدريبية الخاصة بمعالجة النصوص لزيادة قدرات موظفي المفوضية.

وأفادت المفوضية عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن الدورة التي يشرف عليها قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية تستهدف تدريب مجموعة من موظفي الإدارات والأقسام بمفوضية الانتخابات.

وأشارت إلى أن الدورة مجدولة ضمن خطة المفوضية للتدريب للعام 2023م والمستمرة لنهاية العام الحالي، والتي تهدف بناء قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءاتهم ومعدلات أدائهم كل حسب تخصصه ومهام وظيفته.