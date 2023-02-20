انظلاق مسابقة القرآن الكريم والخطيب والمؤذن ببلدية أبوسليم.

طرابلس 19 فبراير 2023 م (وال) – أنطلقت بمدرسة ميمونة بنت الحارث بمكتب النشاط المدرسي لبلدية أبوسليم اليوم الأحد مسابقة ” القرآن الكريم والخطيب والمؤذن” بمشاركة حوالي 250 طالبا وطالبة .

وحسب مكتب النشاط المدرسي في البلدية تهدف المسابقة التى يشرف عليها مكتب مراقبة التربية والتعليم أبوسليم إلى إبراز الموهوبين وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة للطلبة .

وحضر فعاليات اِفتتاح المسابقة التي تستمر إلى يوم الخميس الموافق 23 فبراير مراقب التعليم بالبلدية ، وعدد امن اعضاء المراقبة ، والنشاط المدرسي ،ومدير مدرسة ميمونة بنت الحارث التي تحتضن المسابقة .