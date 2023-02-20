ليبيا نيوز

انظلاق مسابقة القرآن الكريم والخطيب والمؤذن ببلدية أبوسليم.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 19 فبراير 2023 م (وال) – أنطلقت بمدرسة ميمونة بنت الحارث بمكتب النشاط المدرسي لبلدية أبوسليم اليوم الأحد مسابقة ” القرآن الكريم والخطيب والمؤذن” بمشاركة حوالي 250 طالبا وطالبة .

 وحسب مكتب النشاط المدرسي في البلدية  تهدف المسابقة التى يشرف عليها مكتب مراقبة التربية والتعليم أبوسليم إلى إبراز الموهوبين وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة للطلبة .  

 وحضر فعاليات اِفتتاح المسابقة  التي تستمر إلى يوم الخميس الموافق 23 فبراير مراقب التعليم بالبلدية ، وعدد امن اعضاء المراقبة ، والنشاط المدرسي ،ومدير مدرسة ميمونة بنت الحارث التي تحتضن المسابقة . 

   

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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