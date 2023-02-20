اللافي وأبي أحمد يتفقان على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الاثيوبية .

اديس ابابا 19 فبراير 2023 م (وال) – اتفق النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” مع رئيس وزراء أثيوبيا ” أبي أحمد ” على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الاثيوبية، والتباحث في سبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاحد في ديس ابابا على هامش انعقاد قمة الاتحاد الافريقي.

وحسب المكتب الإعلامي الرئاسي فقد أثنى ” ” اللافي ” على جهود ” آبي أحمد ” في تحقيق السلام بأثيوبيا، وعلى عمق العلاقات المشتركة الليبية الاثيوبية، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع اثيوبيا في عديد المجالات.

من جهته عبر رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الانسداد السياسي. .

( وال)