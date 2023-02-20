صدور كتاب (عاشقة ماتيس) للكاتب الليبي حسن المغربي

طرابلس 20 فبراير 2023 (وال) _ صدر مؤخراً عن دار الكون القاهرة _ طرابلس (عاشقة ماتيس) للكاتب الليبي حسن المغربي.

(عاشقة ماتيس) عبارة عن مجموعة قصصية تتراوحُ عددُ صفحات كل قصة قصيرة، بين (2-4) صفحة، وبلغ عدد القصص القصيرة في الاصدار (إحدى عشرة قصة) بصيغٍ وعباراتٍ مكثّفة، واشاراتٍ تختزلُ عشرات الكلمات.

الجدير بالذكر إن الكاتب حسن المغربي هو مدير تحرير مجلة رؤى الصادرة عن وكالة الانباء الليبية، وقد صدر له في السابق ستة كتب في الإبداع والنقد الأدبي والتاريخ وهي:

1- “فتنة الأدب وغواية النقد” منشورات دار سلمى، تطوان، المملكة المغربية، الطبعة الأولى عام 2017م.

2- “مفكرة ليلى ونصوص أخرى” (مجموعة قصصية) منشورات دار تموز، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى عام 2018م .

3- “صاحب الخيال” مسرحية في ثلاثة فصول، منشورات دار الجابر، بنغازي، 2021م.

4- (ميراث الذاكرة) مقاربات نقدية في تاريخ ليبيا، دار الكون، القاهرة/ طرابلس الطبعة الأولى 2022م.

5- “عندما يكون الابتلاء مصدرا للفضائل” (مؤلف جماعي) منشورات جامعة محمد الأول بالمملكة المغربية، الطبعة الأولى 2020م.

6- “على متن الشعر رسالة” (مؤلف جماعي) منشورات دار الأدباء للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر الطبعة الاولى 2018م (وال _ طرابلس) ح م

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