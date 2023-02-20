طقس : اجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد .

طرابلس 20 فبراير 2023 ( وال )- ذكر المركز الوطني للارصاد الجوية أن الطقس يبقى مستقرا على أغلب مناطق ليبيا .

وتوقع المركز في نشرته اليومية أن تكون المنطقة من راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة السماء فيها صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تراوح مابين (16-20)مْ ، فيما تكون السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-19)مْ.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 22)مْ ، فيما تكون السماء في مناطق السرير وتازربو والكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-21)مْ.

سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:56) وشروقها ليوم الغد الساعة (07:44)