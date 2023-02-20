ليبيا نيوز

المجلس البلدى سبها والمدير الاقليمى لشركة ريبسول يزوران مركز سبها الطبى .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 20 فبراير 2023 (  وال )- قام رئيس وأعضاء المجلس البلدى سبها، ومدير مكتب سبها المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية رفقه المدير الإقليمي لأفريقيا وآسيا وأوروبا والبرازيل لشركة ريبسول بزيارة تفقدية الى مركز سبها الطبى .

    وشملت الجولة التفقدية التى رافقهم فيها مدير عام مركز سبها الطبي “حسين ابو زهوة ” مرافق المركز التي ستخضع لعملية صيانة وتطوير خلال الأيام المرتقبة منها البرج “A”  الذى يحتوي علي أقسام إيوائية ذات اختصاصات طبية مختلفة ، وقسم العناية والعمليات وقسم الكلي بالمركز .

  ( وال – سبها )

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وكالة الأنباء الليبية

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