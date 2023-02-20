المجلس البلدى سبها والمدير الاقليمى لشركة ريبسول يزوران مركز سبها الطبى .

سبها 20 فبراير 2023 ( وال )- قام رئيس وأعضاء المجلس البلدى سبها، ومدير مكتب سبها المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية رفقه المدير الإقليمي لأفريقيا وآسيا وأوروبا والبرازيل لشركة ريبسول بزيارة تفقدية الى مركز سبها الطبى .

وشملت الجولة التفقدية التى رافقهم فيها مدير عام مركز سبها الطبي “حسين ابو زهوة ” مرافق المركز التي ستخضع لعملية صيانة وتطوير خلال الأيام المرتقبة منها البرج “A” الذى يحتوي علي أقسام إيوائية ذات اختصاصات طبية مختلفة ، وقسم العناية والعمليات وقسم الكلي بالمركز .

( وال – سبها )