انطلاق معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 

طرابلس 20 فبراير 2023 ( وال) – انطلقت بطرابلس اليوم الإثنين فعاليات معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة أكثر من ” 33 ” شركة ليبية وعدد من الشركات العربية والدولية.

و يهدف المعرض الذي يستمر حتى الخميس لنشر ثقافة تصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعريف بالشركات والكفاءات الوطنية، وإمكانية تصدير خدماتها للخارج ومواكبة آخر التقنيات والبرمجيات المستخدمة في مجال الإتصالات، وتشجيع ومساعدة الخريجين أصحاب المشروعات على تصدير خدماتهم إلى الأسواق العالمية.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة رئيس اللجنة الإعلامية “محمد البليلي” بمعرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات: أن المعرض ينظم بإشراف وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، و بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية التابعة لوزارة العمل، بمشاركة أكثر من “33” شركة ليبية، إضافة إلى 12 شركة من مركز النهوض بالصادرات التونسي وشركات من الصين والأردن.

وأضاف؛ يصاحب هذا المعرض تنظيم منتدى اقتصادي تتخلله جلسات حوارية وورقات عمل، تشرف عليها لجنة علمية مختارة بهدف الوصول إلى مخرجات وتوصيات، من شأنها أن تدعم تصدير الخدمات الاتصال للخارج.

من جانبه، أوضح رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات التونسي “مراد بن حسين” أن هناك العديد من المؤسسات التونسية، تشارك بأجنحة من مؤسسات ناشئة بالإضافة إلى 4 مؤسسات أخرى، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويأتي في إطار خطة عمل مشتركة بين مركز النهوض في تونس ومركز الصادرات الليبي، في إطار تنفيذ العديد من العمليات والأنشطة، إضافة إلى أنشطة مشتركة مع جنوب أفريقيا.

وحضر فعاليات المعرض وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التستخدام، وسفيرا تونس و الجزائر ورئيس مركز النهوض بالصادرات التونسية، ومدير المركز الوطني لدعم القرار ومجموعة من روساء إدارة الشركات المحلية والعالمية. (وال _ مصراتة)

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