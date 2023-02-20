بوركينا فاسو تعلن الانتهاء الرسمي لعمليات القوة الفرنسية على أراضيها.

واغادوغو 20 فبراير 2023 (وال) – أعلن الجيش في بوركينا فاسو اليوم الأحد انتهاء عمليات قوة “سابر” الفرنسية في البلاد ، بعد 3 أسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين.

وقالت هيئة أركان الجيش في بيان “إن هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا السبت الماضي في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان حفلا أنزلت فيه الأعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة الفرنسية على أراضي بوركينا فاسو”.

وأشار البيان إلى أن الحفل ترأسه قائد القوة البرية في جيش بوركينا الكولونيل “آدم نيريه” واللفتنانت كولونيل الفرنسي “لوي لوكاشور” ممثلا قائد قوة “سابر” التي تضم 400 عنصر من القوات الخاصة.

يذكر أن حكومة بوركينا فاسو نددت بالاتفاق المتصل بوضعية القوات الفرنسية في البلاد ، وأمهلتها شهرا للمغادرة، الأمر الذي أكدته باريس بعد بضعة أيام.

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