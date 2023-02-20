رئيس جنوب أفريقيا يؤكد دعم بلاده لكل ما يساعد على استقرار ليبيا 

أديس أبابا 20 فبراير 2023 (وال) – بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا ” العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في عدد من الملفات بينها مسار المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي، وذلك على هامش القمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا.

وذكرت مصادر المجلس الرئيس أن النائب اللافي، أشاد خلال لقائه أمس بأديس أبابا بالرئيس الجنوب أفريقي، بالتجربة التي تملكها جنوب أفريقيا في إخبار الحقيقة وتحقيق المصالحة، وإمكانية أن تستفيد ليبيا من هذه التجارب.

من جانبه، أكد رئيس جنوب أفريقيا دعم بلاده لكل ما يساعد على استقرار ليبيا، وتحقيق المصالحة فيها، ودعم بلاده لعمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا. (وال _ أديس أبابا)

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