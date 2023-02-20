ليبيا نيوز

اختتام مسابقة رياض الاطفال للابداع على مستوى مراقبة تعليم جالو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جالو 20 فبراير 2023 ( وال )- اختتمت أمس الاحد مسابقة الابداع لاطفال الروضات على مستوى بلدية جالو للقطاعين العام والخاص والتي بشرف عليها مكتب رياض الاطفال بمراقبة تعليم جالو .

     وقالت مدير مكتب رياض الاطفال بجالو ” امال التير ” في تصريح لها لمراسل وكالة الانباء الليبية ، إن جوانب المنافسة كانت في القرآن الكريم والرسم والشعر والرواية والمذيع الصغير بعد ترشيح مميزين من كل روضة وتقييم المشاركات واختيار الفائزين، مشيرة إلى أن الهدف من هذا النشاط هو تفعيل الابداع والابتكار وتحفيز التفكير لدى هذا الجيل منذ صغره .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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