رئيس الاتحاد الإفريقي يُعبّر عن استعداده لدعم عمل اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا

أديس آبابا 20 فبراير 2023 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها مع رؤساء الدول على هامش القمة الأفريقية.

وذكرت مصادر المجلس الرئاسي أن الرئيس غزالي عبر خلال اللقاء الذي جرى امس عن استعداده لدعم عمل اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في مسار المصالحة سعيًا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد رئيس جمهورية جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد الإفريقي سيُسّخر جهوده لخدمة ليبيا وشعبها لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وهنأ النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال اللقاء الرئيس غزالي، لتوليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه. (وال)

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