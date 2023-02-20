حكومة الوحدة والبعثة الأممية تتابعان الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات

تونس 20 فبراير 2023 (وال)- تابع وزيرا الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الإثنين بمقر السفارة الليبية في تونس، بحضور مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء ومستشار الشؤون السياسية، وعددٍ من أعضاء الإدارة السياسية بالبعثة.

ووفقا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي؛ فقد أطلع وزير الدولة عادل جمعة المبعوث الأممي على جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكافة البلديات وتفعيل الإدارة المحلية في مختلف المجالات، الذي يهدف إلى خلق استقرار وتنمية تساعد في خلق بيئة إيجابية لتنفيذ الانتخابات في ظروف جيدة.

كما قدم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية – رئيس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات – إحاطة مختصرة حول نشاط اللجنة ومتابعتها لإستعدادات كافة القطاعات ذات العلاقة بالانتخابات، وتنسيق الجهود مع المفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب نفس المصدر فقد أثنى باتيلي على جهود الحكومة في المهام المناطة بها في المسار الانتخابي، وقيامها بعددٍ من الإجراءات والمناشط التي تؤكد جديتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد المبعوث الأممي أن كافة الدول الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف الليبي، تؤكد دعمها لجهوده، للمضي نحو الانتخابات، وذلك خلال جولته الأيام الماضية. (وال)

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