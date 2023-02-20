مركز طب الطوارئ والدعم يعلن إنتهاء مهمة فريق الإنقاذ الليبي في تركيا

إسطنبول 20 فبراير 2023 (وال)- أعلن مركز طب الطوارئ والدعم اليوم الإثنين، إنتهاء مهمة فريق الإنقاذ الليبي الذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ بمناطق جنوب تركيا التي تعرضت إلى زلزال مدمر.

وأوضح المركز عبر صفحته على فيسبوك أن أعضاء فريق الإنقاذ الليبي في طريق عودتهم إلى أرض الوطن، بعد رحلة إلى جنوب تركيا بذلوا خلالها مجهودات تميزت بسرعة الاستجابة والمساعدة ونجحوا في إنقاذ الأرواح وانتشال الجثث، واتسم الفريق باحترافية عالية وتفاني مخلص في دعم الفرق التركية، وذلك بعد 14 يوم عمل متواصل في عمليات البحث والإنقاذ.

وأشار المركز أن فريق البحث والإنقاذ الليبي حرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما تم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية، مشيرًا إلى أنه يعتبر آخر الفرق التي تغادر دولة تركيا.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي بالبعثة الليبية بتركيا إنتهاء مهمة الفريق الليبي للإنقاذ جنوبي تركيا، وأن الفريق سيصل مساء اليوم إلى أرض الوطن.

وأضاف المكتب أن فريقا من السفارة الليبية والقنصلية العامة الليبية اسطنبول، كانوا في توديع فريق الإنقاذ الليبي في مدينة أضنة التركية وذلك عقب إشادات رسمية تركية وشعبية بأداء الفريق الذي ساهم في إنقاذ أرواح من تحت الأنقاض وانتشال عدد من الجثث. (وال)

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