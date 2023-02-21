الرئيس الجنوب افريقي يؤكد خلال لقائه ( اللافي ) دعم بلاده لكل ما يساعد على استقرار ليبيا .

اديس ابابا 20 فبراير 2023م ( وال )- بحث النائب المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” مع رئيس جمهورية جنوب افريقيا ” سيريل رامافوزا ” العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل التعاون في عدد من الملفات بينها مسار المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي ، وذلك على هامش القمة الإفريقية المنعقدة في اديس ابابا .

وذكرت مصادر المجلس الرئيس أن النائب ” اللافي ” أشاد خلال لقائه امس باديس ابابا بالرئيس الجنوب افريقي بالتجربة التي تملكها جنوب افريقيا في إخبار الحقيقة وتحقيق المصالحة وإمكانية أن تستفيد ليبيا من هذه التجارب .

من جانبه أكد رئيس جنوب افريقيا دعم بلاده لكل ما يساعد على استقرار ليبيا ، وتحقيق المصالحة فيها، ودعم بلاده لعمل اللجنة الافريقية رفيعة المستوى حول ليبيا .

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