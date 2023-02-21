الدبيبة يدعو إلى اليقظة للتصدي لما أسماه بمحاولات الهدم لإسقاط الدولة ومؤسساتها.

طرابلس 20 فبراير 2023 م (وال) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” إن تطوير المؤسسات القضائية يؤكد استعادة سلطة الدولة وتطوير آلياتها الضبطية والقانونية والعلمية

وأكد ” الدبيبة ” في كلمة له اليوم الأثنين لدى افتتاح المعهد العالي للقضاء الذي تم تجديده بعد الأضرار التي لحقت به جراء مواجهات واشتباكات سابقة في طرابلس، التزام حكومة الوحدة الوطنية بمواصلة توفير كافة الوسائل لرفع القدرات وترقية الكفاءات والكوادر القانونية وإيجاد بيئة علمية متطورة.

وقال إن ليبيا بدأت تتعافى معربا عن الأمل في وجود سلطة قضائية قوية ونزيهة لمساعدة السلطة التنفيذية على بسط الأمن وحماية المواطن وممتلكاته وحماية مؤسسات الدولة .

وشدد الدبيبة على أهمية بناء سلطة قضائية قوية ومحايدة في هذه المرحلة التاريخية والحساسة الذي تمر بها ليبيا مشيرا إلى أن تحقيق العدل يتطلب شجاعة القيادة السياسية .

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أنه لن يتراجع لحظة واحدة عن التعاون مع القضاء في إرساء قيم العدل بين أبناء ليبيا مهما كانت انتماءاتهم السياسية مشيرا في هذا الصدد إلى وجود الكثير من المظلومين في السجون اليوم ما يستدعي تصحيح الوضع والإفراج عن كل مظلوم .

ودعا ” الدبيبة ” بالمناسبة إلى اليقظة للتصدي لما أسماه بمحاولات الهدم لإسقاط الدولة ومؤسساتها وإلى أهمية استعادة ثقة المجتمع من خلال استمرار السلطة القضائية في الحيادية وعلى الحياد وأن تكون قبلة الليبيين جميعا والسد المنيع لمحاولات اختراقها وتسييسها .

شارك في احتفالية افتتاح المعهد العالي للقضاء كل من وزيرة العدل والنائب العام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمدعي العسكري العام المُكلف ورئيس ديوان المحاسبة.، وعدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية.

( وال)