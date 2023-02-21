عاجل/وزارة المالية تحيل أذونات الصرف الخاصة بشهري يناير وفبراير إلى المصرف المركزي

عاجل | وزارة المالية تسلّم اليوم الاثنين أذونات الصرف الخاصة بشهري يناير وفبراير لكافة الجهات الممولة من الخزينة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة
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وكالة الأنباء الليبية
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