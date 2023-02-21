 الفيضانات الغزيرة تقل العشرات وتشرد المئات في البرازيل .

ساو باولو ــ البرزيل 20 فبراير 2023 م (وال) ـــ تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل العشرات وتشريد المئات في ولاية ساو باولو البرازيلية ، مما أجبر بعض المدن على إلغاء احتفالات الكرنفال السنوية ، مع استمرار جهود الإنقاذ

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للحكومة المحلية يـ “ولاية ساو باولو” أن (36 شخصًا على الأقل قتلوا في مدينة “ساو سيباستياو” أو بالقرب منها ، على بعد حوالي 100 ميل شرق ساو باولو ، وأوضحت الوكالة أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية في جميع أنحاء المنطقة ، إضافة الى اغلاق انهيار أرضي في بلدية أوباتوبا طريق سريع على طول الساحل الجنوبي الشرقي للبرازيل) .

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