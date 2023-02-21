طقس : تبقى الاجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد .

طرابلس 21 فبراير 2023 ( وال ) – توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد .

وقال المركز في نشرته اليومية إن المناطق من راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون فيها السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21)مْ.

فيما تكون السماء في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل ، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-20)مْ.

وذكر المركز أن مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة والسرير وتازربو والكفرة

ستكون فيها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18 – 22)مْ

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:57) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:43) .