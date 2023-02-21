استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه في نابلس.

نابلس 20 فبراير 2023 (وال) – أعلنت مصادر طبية بمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس استشهاد الطفل الفلسطيني منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاما) ، متأثرا بجروحه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن “الشوا” من مخيم بلاطة أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الثامن من الشهر الجاري ، حيث اخترقت رصاصة رأسه من خلف الأذن وخرجت من الفم، ووصل بحالة توقف قلب وتنفس، وتم إجراء الإنعاش اللازم، حيث مكث بالعناية المكثفة، الى ان أعلن عن استشهاده الليلة الماضية.

وباستشهاد الطفل الشوا، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 50 شهيدا.