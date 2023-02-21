مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية من بين المدعوين للصالون الثقافي في القاهرة

القاهرة 21 فبراير 2023 (وال) ـ حضر السفير “عبدالمطلب ثابت”، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أمسية ثقافية تحت عنوان “نظرة عامة على الأحوال العالمية و الأوضاع الإقليمية” ، التي كانت بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

وعقد الصالون الذي كان برئاسة المفكر والسياسي المصري الكبير الدكتور مصطفى الفقي، بحضور عدد كبير من السفراء العرب ، ولفيف مميز من رموز الثقافة والفكر بالوطن العربي،وكان من بين أبرز الشخصيات التي حضرت الصالون ،إلى جانب السفير عبدالمطلب ثابت، رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و الدكتور حسين الهنداوي،و السفير محند العجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،و السفير خليل الزوادي، والسفير كمال حسن علي، والسفير محمد الأمين ولد الكيك، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومدير منظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية،و الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

هذا وثمن السفير عبدالمطلب ثابت، الدور الكبير للصالون الثقافي العربي، من خلال عمله طيلة السنوات الماضية ، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقوم به من خلال نقل الأدب العربي إلى اللغات الأخرى.(وال ـ القاهرة)

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