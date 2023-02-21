مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية يلتقي بالمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

القاهرة 21 فبراير 2023 (وال) ـ أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية،السفير عبدالمطلب ثابت، لقاء مع ، الدكتورة”فاديا كيوان” المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

وبحث اللقاء، الذي عقد بمقر المندوبية الليبية، بالعاصمة المصرية القاهرة، أوجه التعاون المشترك، وسبل دعم منظمة المرأة العربية، والتحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية.

وناقش السفير عبدالمطلب ثابت، مع الدكتورة “فاديا كيوان”، آخر الاستعدادات والتجهيزات، للمؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية، بعنوان “النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة” ،والذي سيعقد في ليبيا يومي 27-28 فبراير 2023. (وال ـ القاهرة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال