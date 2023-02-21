ليبيا تترأس المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية الأسبوع المقبل

القاهرة 21 فبراير 2023 (وال)- أعلن في العاصمة المصرية اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر التاسع لمنظمة “المرأة العربية سيعقد خلال يومي الاثنين والثلاثاء ” 27 – 28 من فبراير، لمناقشة (التحديات التي تواجه النساء والفتيات في المنطقة العربية).

وأوضح الإعلان أن المؤتمر الذي ستترأسه دولة ليبيا “سيستعرض عددًا من الدراسات الإقليمية الرئيسية التي أعدها خبراء من الدول العربية من منظور مقارن في مجالات: قوانين العنف والتحرش في أماكن العمل، وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، وأنظمة الضمان الاجتماعي في مجال صحة المرأة، وتمكين الناجيات من العنف في الحروب والنزاعات والاحتلال والإرهاب، ويقدم في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية؛ تقارير وطنية تتناول خبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش”. (وال)

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