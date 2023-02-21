اللافي يلتقي رئيس جمهورية الكونغو

أديس آبابا 21 فبراير 2023 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء بأديس آبابا، رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساساو انقيسو – رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا.

وأثنى اللافي خلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي على مواقف وجهود ساسو انقيسو، فيما يتعلق بالشأن الليبي، مؤكدًا بأن المجلس الرئاسي يعمل على جمع الأطراف الليبية في مؤتمر جامع وشامل، بعد نجاح المنتدى التحضيري للمصالحة الذي عقد في يناير الماضي بطرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أنه تم الاتفاق على دعم الاتحاد الأفريقي لجهود المجلس الرئاسي في الدفع قُدمًا بمشروع المصالحة الوطنية وعقد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال