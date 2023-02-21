الكتاب والأدباء والفنانون والإعلاميون الليبيون يطالبون بالإفراج عن محافظهم الاستثمارية الموقوفة منذ 2012 م.

طرابلس 21 فبراير 2023 م ( وال ) – طالب عدد من الكتاب والأدباء والفنانين والإعلاميين الليبيين من ملاك المحافظ الاستثمارية بالإفراج عن محافظهم التي تم ايقافها بلا سند قانوني منذ العام 2012 م .

وشددوا في بيان لهم أمس الاثنين تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه على تمسكهم بحقهم في المحافظ, مشيرين إلى خطوات سابقة تؤكد على صرفها وإبطال تجميدها الذي تم تجاوزا للقانون.

وأكد الكتاب والأدباء والفنانون والإعلاميون في بيانهم على ضرورة تدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ القرارات والقوانين التي كفلت لهم هذا الحق.

( وال)