المجلس البلدي العربان المنتخب يؤدي القسم القانوني .

العربان 21 فبراير 2023 م(وال)-أدى أعضاء المجلس البلدي العربان المنتخب اليوم الثلاثاء القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ’’مصطفى أحمد سالم’’.

وحسب وزارة الحكم المحلي على صفحتها على فيسبوك فقد أشاد وكيل وزارة الحكم المحلي بالإجراءات السلسة التي صاحبت العملية الإنتخابية و فوز المجلس البلدي الجديد للعربان.

وشدد الوكيل بضرورة أن يقوم هذا المجلس بتأدية واجباته بالصورة الصحيحة و القانونية من أجل خدمة المواطنين وتدليل الصعاب عليهم, وأن يستمر بتقديم الخدمات الإدارية و المالية واستكمال المشاريع المقامة حاليًا.