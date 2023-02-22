طقس : استقرار الاحوال الجوية على أغلب مناطق ليبيا .

طرابلس 22 فبراير 2023 ( وال ) – أعلن المركز الوطني للارصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد اليوم الاربعاء .

وقال المركز في نشرته اليومية إن حالة السماء في مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون صافية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-23)مْ وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد ، فيما تتكاثر السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (15-20)مْ.

وأضاف المركز أن مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة والسرير وتازربو والكفرة ستكون فيها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة إلى متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوىتتراوح مابين (20-25)مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس

هذا اليوم الساعة (18:58) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:42) .