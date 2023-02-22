بنغازي| إطلاق مشروع “تيك بلس” لتمويل الشركات الناشئة في السوق المحلي

بنغازي 22 فبراير 2023 (وال) _ احتضنت كلية العلوم بجامعة بنغازي ظهر اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع (تيك+) + Tec، الذي يستهدف خلق بيئة لريادة الأعمال و دعم الشركات الناشئة و المقام بالشراكة بين شركة تطوير للأبحاث الهندسية و تقنية المعلومات، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (U N D P).

و يهدف المشروع كبيئة مسرعة للاستجابة للتحديات الاقتصادية في ليبيا، من خلال تعزيز ودعم الشركات الناشئة المادية و العلمية، بما يكفل نموها و إيجاد فرص للعمل داخل السوق المحلي.

و أوضحت مديرة المشروع “تيك بلس” في شركة تطوير للأبحاث ألاء الخوجة لوكالة الأنباء الليبية: إن اليوم مفتوح تعريفي بالمشروع الذي يهدف إلى دعم المشاريع الناشئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و هي تجربتنا الثانية معهم، فلقد امتدت الأولى ثلاثة أعوام، و كانت تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتم خلالها دعم أفكار عدة مشاريع.

وتابعت الخوجة: هذه المرحلة تهدف إلى دعم المشاريع القائمة على أرض الواقع، من خلال توفير المهارات الترشيدية و الإمكانيات المادية لانتقالهم إلى المرحلة الثالثة وهي التوسع.

وأضافت الخوجة: أن مجالات المشاريع مفتوحة باشتراط أن تكون قد تجاوز تواجدها في السوق سنة على الأقل، و يعتمد على فريق عمل، و قيم التمويل تترواح مابين أربعين إلى ستين ألف ليبي، بحسب خطط التوسع لهذه الشركات، و سيتم اختيار أفضل 50 شركة تحظى بهذه المنح المجانية.

و كان إطلاق “تيك بلس” اليوم، بحضور بعثة الأمم المتحدة و القنصل الإيطالي في ليبيا، و عدد من رجال الأعمال و منظمات المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي أعلن عن انطلاقه بطرابلس قبل أسبوعين، سوف ينطلق إلى سبها الأسبوع القادم. (وال _ بنغازي) ه ش

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