ليبيا نيوز

تتواصل بجامعة طراابلس أعمال المؤتمر الخامس لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   طرابلس 22 فبراير 2023 م ( وال ) – تتواصل اليوم الاربعاء ولليوم الثاني على التوالي بجامعة طرابلس أعمال المؤتمر الخامس لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  تحت عنوان: “التخطيط المكاني والتنمية في ليبيا”.

     وذكرت وزارة التعليم عبر صفحتها بالفيسبوك  أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من أساتذة الجغرافيا ونظم المعلومات بالجامعات الليبية بأبحاثهم العلمية ، سيبحث على مدى يومين عدد من القضايا التي تعالج التنمية المكانية والتخطيط في ليبيا.

 وكان المؤتمر بدأ  أمس الثلاثاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” عمران القيب ، ورئيس جامعة طرابلس وعميد كلية الآداب رفقة عدد من وكلاء كليات الجامعة ، بالاضافة الى عدد  من ممثلي المراكز والمؤسسات البحثية في ليبيا .

….( وال ) …..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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