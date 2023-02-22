تتواصل بجامعة طراابلس أعمال المؤتمر الخامس لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

طرابلس 22 فبراير 2023 م ( وال ) – تتواصل اليوم الاربعاء ولليوم الثاني على التوالي بجامعة طرابلس أعمال المؤتمر الخامس لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية تحت عنوان: “التخطيط المكاني والتنمية في ليبيا”.

وذكرت وزارة التعليم عبر صفحتها بالفيسبوك أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من أساتذة الجغرافيا ونظم المعلومات بالجامعات الليبية بأبحاثهم العلمية ، سيبحث على مدى يومين عدد من القضايا التي تعالج التنمية المكانية والتخطيط في ليبيا.

وكان المؤتمر بدأ أمس الثلاثاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ” عمران القيب ، ورئيس جامعة طرابلس وعميد كلية الآداب رفقة عدد من وكلاء كليات الجامعة ، بالاضافة الى عدد من ممثلي المراكز والمؤسسات البحثية في ليبيا .

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