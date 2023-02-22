وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مفوضية الانتخابات

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- زار ممثل ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس ونائبه ناثان بارك اليوم الأربعاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتقى خلالها أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، ورباب حلب.

وقالت المفوضية، إن زيارة وفد المنظمة الأمريكية يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه، في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وقام وفد الوكالة الأمريكية بجولة تفقدية داخل مقر المفوضية، اطلعوا خلالها على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومخازن المفوضية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وعبر أعضاء مجلس المفوضية عن تقديرهم لجهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال عملية انتخابية شفافة تحظى بقبول كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة. (وال)

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