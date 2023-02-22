السنّي يبحث مع مندوبة بريطانيا آخر المستجدات في ليبيا

نيويورك 22 فبراير 2023 (وال)ـ بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السنّي مع مندوبة بريطانيا باربارا ودورد آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال السنّي – في تغريدة عبر حسابه على تويتر”: ألتقيت في مقر البعثة الليبية بنيويورك؛ مندوبة المملكة المتحدة السفيرة باربارا ودورد، وتناولنا مستجدات الوضع في ‎ليبيا”.

وأضاف السنّي أنه بحث مع نظيرته البريطانية سُبل التنسيق المشترك داخل مجلس الأمن، من أجل ايجاد توافق دولي وحلول عملية للأزمة الليبية، وتهيئة الأوضاع لإنجاز الانتخابات العامة وإنهاء المراحل الانتقالية. (وال)

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