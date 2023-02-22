فرنسا تبحث ترتيبات مشاركة شركاتها في معرض طرابلس الدولي

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- استقبل عضو لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض السيد قدور اليوم الأربعاء بمدينة المعارض بطرابلس، ممثل السفارة الفرنسية لدى ليبيا إيفان بوتيير.

وناقش الجانبان في لقاء عقد بحضور مدير عام معرض طرابلس الدولي إسلام جعفر، ومدير قسم المعارض عبد السلام الدويحش، التحضير للدورة التاسعة والأربعين لمعرض طرابلس الدولي، بالإضافة إلى المشاركة الفرنسية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المؤسسات المعنية في البلدين الصديقين.

وقام المسؤول الفرنسي بجولة في مدينة المعارض أطلع خلالها على المكان المخصص للجناح الفرنسي المشارك في المعرض والمساحة المتاحة وكذلك الوسائل المعدة لتجهيزه. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال