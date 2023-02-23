المجلس الأعلى للدولة يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- هنأ المجلس الأعلى للدولة المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة بحسب ما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية.

وعبّر المجلس – في رسائل تهنيئة بعث بها – إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى بالمملكة، عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وأهمية توطيدها، مُتمنيًا للمملكة السعودية قيادة وشعبًا المزيد من التقدم والإزدهار. (وال)

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