ليبيا نيوز

المجلس الأعلى للدولة يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- هنأ المجلس الأعلى للدولة المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة بحسب ما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية.
وعبّر المجلس – في رسائل تهنيئة بعث بها – إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى بالمملكة، عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وأهمية توطيدها، مُتمنيًا للمملكة السعودية قيادة وشعبًا المزيد من التقدم والإزدهار. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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