اجتماع بالهيئة العامة للاتصالات لكافة إدارات التنظيم يتناول عدة محاور .

طرابلس 22 فبراير 2023م ( وال )- عقد بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الاربعاء اجتماع موسع ضم كافة إدارات التنظيم بالهيئة ، من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات.

وذكرت مصادر الهيئة أن الاجتماع تناول عدة محاور ، أهمها بناء القدرات ، عبر تدريب موظفي ومهندسي الإدارة العامة للتنظيم، الأمر الذي اعتبره رئيس الهيئة “مسألة أساسية في سبيل متابعة حركة الاتصالات ومنح ومتابعة تراخيص المزاولة”.

وتطرق رئيس الهيئة ” عبد الباسط الباعور ” لفتح باب التعاون والتوأمة مع المؤسسات المناظرة ومؤسسات الاتصالات والمعلوماتية في الاتحاد الأوروبي ، وكل الجهات التي قد تقدم الدعم لقطاع الاتصالات في ليبيا .

كما تحدث عن العمل الجاري هذا العام لتوفير كل الأجهزة والمعدات المطلوبة لمراقبة الطيف الترددي والتحكم فيه، بالشكل الذي يرتق بمستوى الاتصالات .

واستمع رئيس الهيئة خلال الاجتماع المطول ، لكل الإدارات ، ووقف على المشاكل الخاصة بكل منها ، والتي كان في مقدمها الصعوبات الخاصة بمتابعة عمل شركات الاتصالات، والتحقق من أي مخالفات ترتكب في القطاع، وإمكانية الاستعانة بمأموري الضبط القضائي في هذا الشأن، في سبيل الرقي بخدمات الاتصال المقدمة.

وركز ” الباعور ” في ختام الاجتماع على ضرورة وجود لائحة تنظيمية ودليل إجراءات ، مشددا على أهمية أن يكون ذلك معلنآ ومعممآ. …( وال )…