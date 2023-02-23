المنفي يُشارك في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية.

زليتن 22 فبراير 2023 م (وال) – شارك رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” اليوم الأربعاء في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية، التي أقامتها الجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن .

وأثنى ” المنفي ” في كلمة له بالمناسبة بتضحيات الآباء والأجداد في هذه المعركة التاريخية، ضد جحافل الاستعمار، وارتوت أرض ليبيا بدمائهم، من أجل أن يكون الوطن موحداً، مشيراً إلى أهمية إحياء مثل هذه الملاحم البطولية، والاهتمام بها لكي تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل

وأوضح ” المنفي ” أن معركة وادي كعام لا تقل أهمية عن معارك القرضابية والهاني وادي الكوف، وجليانة والسلاوي، وزاوية القصور وغيرها الكثير من المعارك، التي سطر خلالها المجاهدين الليبيين، تاريخاً وطنياً مشرفاً في شرق البلاد وغربها وجنوبها .

ونظمت الجامعة، ندوةً علميةً محكّمة حول أحداث المعركة، وظروفها السياسية والاجتماعية، أدارها نخبة من الأساتذة المختصين في تاريخ ليبيا، لإبراز أهميتها كمعركة بارزة من المعارك التي تمثل إرثا جامعا لكل الليبيين، ومصدرَ فخرٍ واعتزازٍ في سلسلة معارك حركة الجهاد الليبي، دفاعاً عن الأرض والعرض، والإسلام والعروبة، ولتحقيق استقلال الوطن .

وأقيم على هامش إحياء المعركة، معرضاً للكتاب والفنون، جسد أهمية هذه الملحمة التي أبرزت التضحيات التي قدمها الآباء والأجداد دفاعاً عن الوطن، وقدمت أسرة الجامعة الأسمرية درع العرفان للسيد رئيس المجلس الرئاسي عرفاناً بدوره في الاهتمام بتاريخ الجهاد الليبي .

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