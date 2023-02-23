مركز الاستشعار عن بعد يؤكد أن المد والجزر ظاهرة طبيعية ليس لها علاقة بالزلال أو التسونامي.

طرابلس 23 فبراير 2023م (وال) ـ أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار وليست مرتبطة بالزلازل أو بتسونامي كما يتصور البعض وكما تسوق له بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز في بيان عبر صفحته على “فيسبوك” أن هذه الظاهرة تأتي نتيجة طبيعة لثلاثة عوامل رئيسية وهي جاذبية القمر الأكثر تأثيراً وجاذبية الشمس وأيضا حركة دوران الأرض حول محورها.

وأضاف المركز أن الأرض والقمر يتجاذبان بما يعرف بالقوة التجاذبية والجزء الأقرب المقابل للقمر هو الأكثر تأثراً بهذه الحركة، موضحا أن هذه القوة تؤدي في العموم لتمدد شكل الأرض ومياه المحيطات والبحار تتأثر بشكل أكبر بحيث تنجذب كتل البحار للجزء الأقرب للقمر وتعرف بالمد وفي الجهة الأبعد تتكون ظاهرة الجزر الطبيعية.

ولفت المركز إلى أن الشمس لها أيضا تأثير مماثل ولكن بسبب بعدها عن الأرض يكون أقل من تأثير القمر وإذا كانت الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم فتتجمع هذه العوامل وتؤدي الى ظاهرة المد والجزر الكبرى.

وأشار الرمز إلى أن هذه العوامل قد اجتمعت في هذه الفترة من السنة مجموعة من العوامل التي أدت الي حدوث الجزر الكبير الملاحظ على الشواطئ الليبية وباقي دول الجوار وهذا ما يسمى بالجزر الربيعي.