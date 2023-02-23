قبل انعقاد مجلس الأمن : مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا ، تعقد اجتماعا في واشنطن اليوم الخميس

واشنطن 23 فبراير 2023 ( وال )- تعتزم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا ، عقد اجتماع في واشنطن اليوم الخميس ، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي .

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ” ماجد بن محمد الأنصاري ” إن اللقاء سيكون مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ، معتبراً أنّ الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية .

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية دعم الدوحة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار ، بحسب ما نقلته صحيفة “ القدس العربي” .

من جهته قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا “كريستيان بوك” إنه حضر اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن لبحث امكانية مساعدة المبعوث الأممي ” عبدالله باتيلي ” على استئناف العملية السياسية المؤدية إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأكد بوك أن وزارة الخارجية الألمانية وبعثة ألمانيا في الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في إطار عملية برلين .

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي ” أشار في تغريدة له نشرت الثلاثاء ، إلى وجود تقارب متزايد في الآراء بين الأطراف الليبية بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023.

وذكر باتيلي أنه أجرى سلسلة مشاورات شملت كل الأطراف المعنية قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، داعيا لضرورة تضافر الجهود من أجل العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا، وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي.

وسيقدم ” باتيلي ” احاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا ، يوم 27 فبراير الجاري . (وال ـ واشنطن)

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